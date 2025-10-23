Xbox - PlayStation Sürtüşmesi Devam Ediyor: Xbox Patronu Sony'nin Stratejisinin "Demode" Olduğunu Düşünüyor

Xbox Başkanı Sarah Bond, Sony'nin PlayStation cephesindeki özel oyunlara yönelik stratejisinin günümüzde doğru bir strateji olmadığını düşünüyor.

Xbox Başkanı Sarah Bond, oyun dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Mashable’a verdiği röportajda, “En büyük oyunlar artık her yerde oynanabiliyor. Call of Duty, Fortnite, Minecraft gibi oyunlar insanları bir araya getiriyor. Tek bir platforma özel oyun yapmak artık demode.” ifadelerini kullandı. Bond’un sözleri, Xbox’un artık konsol özel oyunlardan uzaklaşacağını açıkça gösterirken, rakip PlayStation'ı da tiye alıyor.

Sony’nin Helldivers 2’yi Xbox’a getirmesi, bu yaklaşımın sektör genelinde yayılmaya başladığını da kanıtlar nitelikte ancak Ghost of Yotei gibi yalnızca PS5’e özel çıkan oyunlar hâlâ satış rekorları kırıyor. Bu da “özel oyunların” hâlâ konsol satışlarını yönlendirdiğini gösteriyor ama Sony'nin buna ne kadar süre daha devam edeceği belirsiz.

Oyunlar ilk günden tüm platformlara gelecek mi?

Bond’un açıklamaları, oyun endüstrisinin geleceğine dair de önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Microsoft’un artık donanımdan çok erişilebilirliğe odaklandığı açık. Yine de şirketin Forza Horizon 6’yı önce Xbox ve PC’ye çıkarıp, ardından PS5’e getirmesi, oyunların ilk günden direkt tüm platformlara gelmesinin hemen gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Bir bakıma, özellikle de Türk oyuncular için bu yaklaşım değerli. Artık mesele, kimin hangi konsola sahip olduğu değil, kiminle ve nerede oynadığın. Xbox görünüşe göre bu yeni çağın öncüsü olmaya kararlı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.