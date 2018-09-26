Microsoft, Xbox'a Klavye ve Fare Desteği Getirecek

Konsol dünyasında fark yaratmak isteyen Microsoft, Razer ile ortaklık kurdu. Xbox platformu için, Razer klavye ve farelerine destek verileceği onaylandı. Firma, yılın ilk aylarında, Xbox One için oyuncu ekipmanları üretmek isteyen geliştiricilerle bir toplantı yapmıştı.

Oyuncu ekipmanları dünyasının en sevilen markalarından Razer, klavye ve farelerinin Xbox platformuna uyum sağlaması için Microsoft ile anlaşmaya vardı. Her iki firma tarafından da onaylanan anlaşma, bazı oyunların konsol dünyasına uyarlanmasını kolaylaştırabilir. Özellikle Minecraft, Age of Empires, Overwatch, DOTA2 gibi klavye ve fare donanımına ihtiyaç duyan oyunlar vardı.

2018’in ilk aylarında Xbox için geliştiricilerle donanım konusunda toplantı yapan Microsoft, oyuncuların sesini sonunda duydu. Çalışmalarla ilgili sızdırılan resmi belgeler sonrasında sürecin ilerlediğine dair onay alındı.

İlerleyen aylarda Xbox platformunun oyun konsolu desteğinin kaldırılacağına dair haberler olsa da Microsoft, buna pek yanaşmayacaktır. Zira konsol dünyasında rekabet edebilmek için oyun kollarına ihtiyaç var.

Xbox’a özel fare ve klavye desteği, aynı zamanda konsol üzerinden oyun yayıncılığı yapanların da işine gelecek bir yenilik olacak. Microsoft ayrıca geliştiricilerin kendi başlarına bağımsız olarak geliştirdikleri klavye ve fare donanımlarını desteklemek adına bir arabirim üzerinde de çalışıyor olabilir. Bu arabirim, Xbox için üretilmeyen PC’lere özel klavye ve farelerin Xbox’ta kullanılmasını da engelleyebilir.

Anlaşılan o ki Microsoft, Sony’nin PlayStation’a özel atılımlarından sonra geri planda kalmaktan çok sıkıldı. Konsol dünyasında rakiplerini ezip geçen PlayStation, neredeyse bütün pazarlarda yükselmeye devam ediyor. Bunun en büyük nedeni ise platforma özel oyunların bulunması. Microsoft’un eli ise PC oyunlarında güçlü olduğu için, Xbox’ı PC’lere benzeterek daha çok oyunu konsol dünyasına uyarlamak istiyor.

Muhtemelen ilerleyen aylarda Microsoft’un bazı PC oyunlarının Xbox uyumluluğuna sahip olduklarını duyacağız. Gelişmelerden haberdar olmak adına takipte kalın.