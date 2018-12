Xbox sahiplerini sevindirecek indirimler, oyun meraklılarını en sevilen oyunlarla buluşturmaya geliyor.

Eğer Xbox One’ınız varsa ya da almayı düşünüyorsanız, Microsoft, oyun kütüphanenizi tabiri caizse komik fiyatlarla doldurmanız için yeni bir indirim imkânı sunuyor. 3 Ocak tarihine kadar olan indirimlerde yılın en iyi oyunlarının fiyatlarında ciddi manada düşüşler yaşanacak. Ayrıca Xbox Live Gold üyesiyseniz ekstra %10’luk bir indirim de kazanıyorsunuz.

Xbox One’a özel olan Forza Horizon 4, şu anda 60 dolar yerine 39 dolardan satışta. En iyi yarış oyunlarından biri olan Forza’nın son eklenti paketleriyle, oyun çok daha farklı bir hal almış durumda.

İndirime giren oyunların arasında Call of Duty: Black Ops 4 (45 dolar), Hitman 2 (36 dolar), FIFA 19 (30 dolar), Battlefield V (36 dolar), Assassin’s Creed Odyssey (36 dolar) Far Cry 5 (30 dolar) ve Shadow of the Tomb Raider (36 dolar) da bulunuyor.

Ayrıca herhangi bir ayarlama yapmadan oynayabileceğiniz Xbox 360 oyunları da mevcut. Yeni çıkan oyunlardan çok daha ucuz fiyatlarla gelen oyunların arasında ise Call of Duty: Modern Warfare 3 (18 dolar) ve Gears of War (5 dolar) bulunuyor.