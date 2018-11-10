Xbox'ın yeniliklerini fanlarıyla paylaştığı etkinliği X018, bu akşam Meksika'da gerçekleştirilecek.

Xbox tarafından; 11 Kasım 2018, TSİ 00.00-2.00 saatleri arasında 2 saat süreyle gerçekleştirilecek canlı yayınla, Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenecek X018 etkinliği, günlerdir teknoloji ve oyun sektörünün ilgi odağı olmuştu. Xbox yetkilileri tarafından, büyük yeniliklerin duyurulacağı açıklamasının ardından ise gözler, özellikle Xbox One oyuncuları tarafından, bu gece gerçekleştirilecek X018 etkinliğine çevrildi.

X018 etkinliği; Mixer, Youtube ve Twitch üzerinde canlı yayınla kullanıcılara aktarılacak. Microsoft'a ait olan Mixer platformu üzerinden X018 etkinliğini takip eden kullanıcılar ise Forza Horizon 4 ve Sea of Thieves oyunlarından ödüller kazanma şansı yakalayacaklar.

Bu gece gerçekleştirilecek etkinliğin içeriği hala gizemini korumakta zirâ söylentilere göre yeni oyun tanıtımları ve etkinlik boyunca çeşitli yenilikler bizleri beklemekte. Aynı zamanda Microsoft, yüksek kalitedeki üçüncü parti oyunların yanı sıra platforma, klavye ve fare desteğinin geleceğini de doğruladı.