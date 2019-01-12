AMD'nin CES 2019'da yaptığı lansmanda, 3. nesil Ryzen ve Zen 2 mimarisini tanıtırken çok ilginç bir an yaşandı. Xbox'ın patronu Phil Spencer sahneye çıkarak, AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su hakkında övgü dolu sözler söylemeye başladı. Spencer aynı zamanda konuşmasında gelecekteki AMD ile yapılacak ortak çalışmaları da doğruladı.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019, 11 Ocak'ta son buldu fakat fuar boyunca o kadar ilginç olaylar yaşandı ki yaşanan olaylar hala konuşulmaya devam ediyor. AMD'nin 2019 planlarından bahsettiği lansman sırasında yaşanan olay da bunlardan biri. AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su, çalışmalarından bahsederken sahneye çıkan Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, önemli açıklamalara imza attı.

Konuşmasına Dr. Lisa Su'yu överek başlayan Spencer, "İş ortaklarımıza baktığımızda, onların harika işler başaran şirketler olduğunu görüyoruz. Siz benim saygı duyduğum birisiniz. AMD'ye nasıl önderlik ettiğinizi gözlemledim ve gelecekteki teknolojilerimizi beraber geliştirmek için AMD gibi bir şirketle işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AMD ile gelecekte birlikte teknoloji geliştireceklerini açıklan Spencer, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte yaptığımız inovasyonlar, bugün yaptığımız işlerin temelini oluşturuyor. Bunların gelecekteki çalışmalarımız adına kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Ortak çalışıp geliştireceğimiz yeni çalışmalarımızı insanlara tanıtmak için sabırsızlanıyorum."

Bu olay yaşanmadan önce, bir sonraki Xbox'ın Zen 2 mimarisine sahip bir işlemci ve AMD tarafından geliştirilmiş bir grafik işlem birimi ile piyasaya sürüleceği konuşuluyordu fakat Microsoft tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Spencer'ın yaptığı açıklamalar, sonraki Xbox modellerinde AMD ürünlerinin yoğunlukta kullanılacağı anlamına geliyor.

Xbox'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iki farklı Xbox modeli olduğu iddia ediliyor. Bunlardan biri disk sürücüsü olmayan ve dijital oyun platfomu ile entegre olarak çalışacak daha uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Diğer cihaz ise performansıyla adından söz ettirecek klasik bir oyun konsolu gibi üretilecek. Bu iki modelde de AMD ürünlerini görme şansımız yüksek.