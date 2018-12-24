Xiaomi, Akıllı Telefondan Oluşan Bir Çam Ağacı Yaptı

Bir alışveriş merkezinde tamamen akıllı telefondan oluşan 7.9 metrelik devasa bir çam ağacı kuran Xiaomi, yeni tanıtılan akıllı telefonuna dikkatleri toplamış oldu.

İyi bir ürüne sahip olmanız, o ürünün tüketiciler tarafından sevileceğini garanti etmez. Bu nedenle iyi bir PR çalışması, ürünün kalitesinin çok üzerinde ses getirmesini sağlayabilir. Bunun farkında olan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlardan oluşan dünyanın en büyük mozaikini oluşturarak Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı

Xiaomi’nin yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu Mi Play, bugün düzenlenen lansman etkinliğinde tanıtıldı. Cihaz ile ilgili detaylı bilgiyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Xiaomi, Mi Play’e olan ilginin daha da artması için bir alışveriş merkezinde 7.9 metre yüksekliğinde tamamen Mi Play’lerden oluşan bir çam ağacı oluşturdu.

Tam tamına 1008 Mi Play kullanılarak oluşturulan dev çam ağacının yapımı 12 saate yakın sürdü. Nihayetinde oluşan görüntünün ise mükemmel olduğu söylenebilir. Böylece Xiaomi, hem muhteşem bir görsel şölen ile yeni akıllı telefonuna dikkat çekmiş oldu, hem de alışveriş merkezine klasik çam ağaçlarından daha güzel görünen bir bir ‘süs’ hediye etmiş oldu.