Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Boston Consulting Group tarafından düzenlenen raporda en yenilikçi 50 şirket arasına girmeyi başardı. Xiaomi, daha önce bu listeye 2014 ve 2016 yıllarında da girmişti.

Özellikle akıllı telefon dünyasındaki fiyat / performans telefonlarıyla bilinen Çinli teknoloji devi Xiaomi, oldukça geniş bir ürün gamına sahip ve bünyesine eklediği ürünleri de geliştirmeye, yenilemeye devam ediyor.

Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem veren şirket, izlediği bu yolun karşılığını da alıyor gibi gözüküyor. Xiaomi tarafından yayınlanan blog yazısına göre şirket, Boston Consulting Group tarafından düzenlenen raporda 2020 yılının en yenilikçi 50 şirketi arasına girdi.

Xiaomi, üçüncü kez en yenilikçi şirketler arasında:

Boston Consulting Group tarafından En Yenilikçi Şirketler listesine girmeyi başaran Xiaomi için bu, bir ilk değil. Çinli teknoloji devi, daha öncesinde 2014 ve 2016 yıllarında da en yenilikçi şirketler listesine girmeyi başarmıştı.

Xiaomi Uluslararası Başkanı Shou Zi Chew, üçüncü kez yakaladıkları bu başarıyla ilgili olarak “Bu sonuç, yenilikçi teknolojilerle dünyadaki herkese daha iyi bir hayat sunma misyonumuzla örtüşüyor. Bu, dünya genelinde varlık gösterdiğimiz 90’dan fazla pazarda yer alan Mi hayranları ve kullanıcıları için bilindik bir durum. Bu şirkette, teknolojinin önerebileceklerinin sınırlarını zorlamak için cesur yenilikleri kucaklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Blog yazısına göre şirket, önümüzdeki beş yıl için 5G, yapay zekâ ve IoT gibi alanlarda kazanan konumda olmak için 7 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi Ar-Ge alanındaki çalışmalara önem veren Xiaomi’nin 2019 yılında bu alandaki yatırımları bir önceki seneye göre %29,7 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı.

31 Mart 2020 itibarıyla şirketin çeşitli departmanlarda 9 bine yakın (8 bin 984) Ar-Ge çalışanı bulunuyor ve Ar-Ge çalışanları, şirketin tam zamanlı çalışanlarının %48,6’sını oluşturuyor. Şirket, 2020 yılında Ar-Ge yatırımlarını 1,4 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.