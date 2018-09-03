Xiaomi, 5G'li İlk Akıllı Telefonunu Test Etti

Akıllı telefon üreticilerinin rekabetinde son yıllardaki yükselişiyle ön plana çıkmaya başlayan Xiaomi, 5G teknolojisini aktif şekilde kullanabilen ilk akıllı telefonunu test etti. Cihaz aynı zamanda çentiksiz ve mikro çerçeveli bir tasarıma sahip. Çinli devin 5G'ye yönelik planlarına değiniyoruz.

5G, bugüne kadar gerçekleşen mobil devrimlerin de ötesinde bir teknoloji. Bu geçiş sürecinde cihazların uygun donanımlara sahip olması için neredeyse tüm firmalar hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Alternatif üreticiler arasından hızla sıyrılıp en çok akıllı telefon satışı yapan 4. şirket Xiaomi de bunlardan birisi.

Aslında önümüzdeki yıl birkaç ülkede 5G teknolojisine geçiş yapılacak, ancak üreticiler 2019 yılının ilk yarısında 5G teknolojisine sahip bir cihazla kaşımıza çıkmayacaklar. Bu süre zarfında cihazların prototipleri test edilerek teknolojik altyapıların kalitesi kontrol edilecek. Çünkü 5G ile internete bağlı cihaz sayısında önemli bir artış yaşanıyor.

Xiaomi Başkanı Lin Bin, Çin'in Facebook'u Webio üzerinden firmasının 5G teknolojisine sahip ilk cihazı test ettiğini açıkladı:

Yukarıda gördüğünüz, Mi Mix 3 olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşan cir cihaz. Aynı tasarım, firmanın kısıtlı pazarda satışa sunacağı Magic 2 için de geçerli. Model ismi net olmasa da ekran tasarımı, cihazın bir amiral gemisi olacağını gösteriyor.

Resmi sonuçlara göre bu cihaz, standart bir 4G'li amiral gemisinden en az 10 kat daha hızlı internet bağlantısına sahip. Ayrıca Xiaomi, önümüzdeki yıl içerisinde ilk 5G'li cihazını tüketicilere de sunacağını doğruladı.

Önümüzde yine sızıntılarla dolu aylar bizi bekliyor, ayrıntılardan haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin :)