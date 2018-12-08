Xiaomi, 5G Destekli Mi Mix 3'ün Detaylarını Paylaştı

Xiaomi, 5G destekli Mi Mix 3 modelini 2019 yılında Avrupa'ya getirecek.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Mi Mix 3 akıllı telefonunu Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği bir etkinlik ile duyurmuştu. Gerçekleştirilen etkinlik içerisinde Xiaomi, aynı akıllı telefonun 5G modeme sahip bir versiyonununda piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu açıklamasından 3 ay sonra Çin Mobil Küresel İş Ortağı Konferansı'nda Xiaomi, Mi Mix 3'ün 5G destekli versiyonu hakkında daha detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

5G destekli Xiaomi Mi Mix 3, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alırken, 5G bağlantısını sağlayabilmek için yine Qualcomm'un Snapdragon X50 5G modemini kullanacak. X50 5G modemiyle Xiaomi, indirme hızlarının 2Gbps'e kadar ulaşacağını ifade ediyor. 10GB RAM'e ve 256GB depolamaya sahip olacak olan Mi Mix 3 5G, %93.4'lük ekran-gövde oranına ve 3200mAh batarya kapasitesine de sahip.

Infinity-O ekran yerine, normal Mi Mix 3'te olduğu gibi kızaklı bir çözüme giden Xiaomi, Mi Mix 3 5G'nin ilk olarak resmi olmayan bir 5G test alanında test edileceğini ve hemen sonrasında, 2019'un ilk çeyreğinde, piyasaya sürüleceğini açıkladı. Demo gösteriminde cihazın 5G ağına çok çabuk bağlandığı, sayfaları ve videoları hiç beklemeksizin açtığı da belirtilenler arasında.