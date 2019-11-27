Xiaomi, 66 Watt Hızlı Şarj Destekli Telefon İçin Çalışıyor

Xiaomi'nin Çin'de zorunlu olan 3C sertifikasını aldığı iki yeni telefon, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Sertifika belgelerinde yer alan veriler, Xiaomi'nin 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılında özellikle akıllı telefon sektörünü kasıp kavurdu. Şirket sonuna yaklaşmış olduğumuz yıl içerisinde kimi zaman amiral gemisi telefon modelleri kimi zaman da fiyat/performans ürünleriyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ancak Xiaomi, sadece bunlarla yetinmeyecekmiş gibi görünüyor.

Şirket şu sıralar, yaklaşmakta olan yeni telefonu "Redmi K30" ile ilgili son hazırlıklarını sürdürüyor. 5G bağlantı desteğine sahip olacak bu telefon, aralık ayında tüketicilerle buluşacak. Ancak ortaya çıkan son bilgiler, şirketin aralık ayında Redmi K30 haricinde farklı 5G destekli telefonlar çıkaracağını gösteriyor. Çünkü Xiaomi, henüz bilinmeyen telefon modelleri için çeşitli sertifikalar alıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Xiaomi, birkaç telefon modeli için Çin'de zorunlu olan 3C sertifikasını almış durumda. Bu telefonlardan bir tanesi, sahip olduğu bir teknik özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre şu an hangi model olduğu bilinmeyen bu akıllı telefon, 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu destek, Xiaomi'nin yeni telefonunun en azından şu an için dünyanın en hızlı şarj olabilen telefonu olacağını gösteriyor.

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan 66 watt hızlı şarj destekli telefonu ile ilgili somut hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sadece bu telefonun "M2001J1E" ve "M2001J1C" şeklindeki model kodlarına sahip olacağı biliniyor. Ayrıca bu telefon, sertifika belgelerinde 5G olarak nitelendiriliyor. Ancak bu 5G desteğinin hangi modda olacağı da şu an için bilinmiyor.

Xiaomi'nin 66 Watt hızlı şarjını gösteren sertifika

Xiaomi'nin yine 3C sertifikası aldığı "M2001J2E" ve "M2001J2C" model numaralı diğer 5G destekli telefonunda ise sadece 30 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ancak bu modelle ilgili de somut bir bilgi söz konusu değil.

Xiaomi'nin bazı yeni telefonlar üzerinde çalıştığı yadsınamaz bir gerçek. Ancak bu telefonların teknik özelliklerinin neler olacağı şu an için kısmen biliniyor. Aslına bakacak olursak az önce paylaşmış olduğumuz bilgiler, telefonla ilgili neredeyse hiçbir bilgi vermiyor. Buradan yapabileceğimiz tek çıkarım, Xiaomi'nin dünyanın en yüksek hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefonu üzerinde çalışıyor olması.