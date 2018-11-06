Xiaomi, 8 Aralık'ta ABD Pazarına Giriş Yapıyor

Amirla gemisi katili telefonların üretimiyle nam salan Xiaomi, ABD pazarına da açılmaya başlıyor.

Telefon piyasasına amiral gemisi katili telefonlar üreterek giren Xiaomi birçok kullanıcının takdirini ve beğenisini kazanmıştı fakat pazar ağı batı ülkelerinde çok geniş değildi. Özellikle Asya pazarına yönelik çalışan Xiaomi pazar ağını genişletiyor.

Xiaomi, henüz resmi olarak ABD piyasasında olmamasına rağmen, 8 Aralık’ta Mi Mix 3 de dahil olmak üzere birçok ürününün tanıtımı için etkinlik düzenleme kararı aldı.

Reddit kullanıcı adı aaronhry olan, Xiaomi’nin Operasyonel Proje Yöneticisi Aaron Yang, Xiaomi subreddit’inde şöyle bir mesaj paylaştı:

“Merhaba Xiaomi hayranları, Xiaomi, New York, Time & Location TBA’de bir etkinlik düzenleyecek. Son çıkan Xiaomi ürünlerini denemek için partimize katılabilirsiniz. Katılım formunu doldurun, eğer seçilirseniz, Xiaomi ABD ekibi, etkinliğimize katılabilmeniz için sizinle iletişime geçecek.”

Bunun resmi bir etkinlik olması, Xiaomi’nin artık ABD’de ürünlerini satışa sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu, Çin menşeili bir teknoloji devinin ABD piyasasına atacağı ilk adım olacak.

Birleşik Krallık’tan sonra yapılan bu etkinlik Xiaomi’nin, artık batılı müşterilere de açılmak istemesinin bir göstergesi.