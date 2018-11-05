  • Xiaomi, 8 Kasım'da Londra'da Mi 8 Pro'yu Satışa Sunacak

Xiaomi, 8 Kasım'da Londra'da Mi 8 Pro'yu Satışa Sunacak

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Xiaomi, 8 Kasım Perşembe günü Londra'da bir lansman düzenleyecek. Şirketin Mi 8 Pro cihazını Birleşik Krallık için tanıtacağı ve ülkedeki ilk mağazasını açacağı konuşulanlar arasında.

Xiaomi, Londra'daki etkinliği için insanları haberdar etmeye başladı; bunu yaparken de kullandığı en büyük reklam aracı ekran altı bir parmak izi sensörü posteri oldu. Bu teknolojinin Mi 8 Pro'da olduğu bilinirken posterdeki sonsuzluk işareti biçimindeki 8 rakamı da göze çarpıyor.

8 rakamı, Xiaomi için özellikle bu sene önem arz ediyor. Şirketin bu yıl 8. yıldönümünü kutlaması, telefonların isimlerinin bu sebepten dolayı Mi 8 ve türevleri olması, etkinliğin ayın sekizinde gerçekleşiyor olması bunlardan sadece birkaçı. 
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Gerçekleşecek etkinlikte Xiaomi'nin Mi 8 Pro'nun yanında Mi 8 Lite'ı da Birleşik Krallık için tanıtması beklenenler arasında. Elbette fiziksel mağazanın açılmasıyla çevrimiçi mağaza da devreye girecek. Ürünler hakkında daha fazla bilgiye önceki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/xiaomi_is_holding_a_launch_event_in_the_uk_on_november_8_mi_8_pro_teased-news-34069.php
Etiketler: xiaomi, etkinlik, Xiaomi Mi 8 Pro
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