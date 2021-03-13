Xiaomi, ABD Ambargosuna Karşı Açtığı Davayı Kazandı

ABD'de Pentagon'un aldığı Xiaomi'yi kara listeye alma kararına karşı mahkemeye başvuran Çinli firma mahkemeden istediğini almayı başardı. Mahkeme, Pentagon'un kararını "derinden hatalı" olarak nitelendirdi.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları en çok Huawei'yi olumsuz etkilemişti. Huawei satışları çok ciddi şekilde olumsuz etkilenirken durumdan en çok fayda sağlayan firmalardan biri de yine Çin menşeli bir firma olan Xiaomi olmuştu.

Yakın zamanda Xiaomi'nin ABD'de yatırım yapmasını yasaklayan bir karar alan ABD hükümeti ve Pentagon'un bu kararı federal mahkemeye takıldı. Mahkeme heyeti alınan kararın hatalı olduğuna hükmetti. Yani Xiaomi'ye bu yasaklar uygulanamayacak.

Suçlamalar Pentagon'dan gelmişti

Xiaomi'nin sorun yaşamasına neden olan suçlamalar Pentagon'dan gelmişti. Pentagon yetkilileri Xiaomi'nin Çin ordusu ile ilişkili firmalardan biri olduğunu öne sürmüş ve ABD topraklarında yapacakları yatırımların durdurulmasını istemişti.

Mahkemenin hakimi Yargıç Rudolph Contreras, kararın yorum bölümünde de "Xiaomi sivillerin kullanımı için ticari ürünler üreten halka açık bir firmadır, bağımsız kurullar ve kontrolde bulunan hissedarlar tarafından yönetilir ve Çin Halk Cumhuriyeti ya da güvenlik servisleriyle ilişkili kişilerin kontrolünde değildir." ifadesini kullandı.

Xiaomi ise yaptığı açıklamada yargıcın kararından memnun olduklarını ve yatırım engelinin tamamen kaldırılması için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Pentagon ise en azından şu an için konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Trump'ın son icraatlarından biriydi

Bir önceki dönem ABD Başkanı olan Donald Trump'ın yönetimi sona ermeden birkaç gün önce Xiaomi'ye ABD'de yapacağı yatırımlar için kısıtlamalar getirecek olan karar imzalanmıştı. Xiaomi de tabii ki bu karara itiraz etme hakkını kullanmış ve olayı mahkemeye taşımıştı.

Yargıcın açıklamasında, firmanın geri döndürülemez şekilde hasar almasına neden olmaması için kararın geri çevrildiği ve detaylı inceleme gerektiği ifade edildi. ABD'de uygulanacak olan bir yasak, Xiaomi'nin pek çok büyük indeksten ve benchmarktan çıkarılmasına neden olacaktı. Bakalım iki firmadan hangisi bu mücadelenin nihai kazananı olacak?