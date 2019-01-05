Son yıllarda popülerliğini arttıran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefon pazarında attığı hızlı adımlardan sonra, şimdi de beyaz eşya alanına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Mijia isimli akıllı çamaşır makinesinin tanıtımını yapan Xiaomi, umduğundan çok daha fazla olumlu tepki ile karşılaştı. Yıkama ve kurutma işlemlerini aynı cihaz içinde yapabilen, 10 kg kapasiteli bu yeni makine, öncelikle sadece Çin’de satışa sunuldu.

Markanın gerçekleştirdiği tanıtımın ardından, özellikle Hindistan’daki kullanıcılardan yoğun talep alan makine, firma yetkililerini global pazara açılma konusunda düşündürmeye başladı. Konu ile arz-talep dengesini ölçmek için Twitter’dan bir paylaşım yaparak, kullanıcıların ne düşündüğünü soran şirket, yoğun ilgi karşısında yeni bir planlamaya gitme kararı aldı. Marka, akıllı çamaşır makinesi ile yakın zamanda glabal pazara açılmayı planlarken, önceliğin en yoğun talebin geldiği Hindistan’a verileceği tahmin ediliyor.

Akıllı makine Mijia, çok az enerji harcayarak, çok etkili bir yıkama sistemi gerçekleştirirken, tüm bu işlemleri neredeyse ses çıkarmadan yapıyor. Yıkama bittikten sonra aynı anda bütün kıyafetleri kurutabilme özelliğinin yanı sıra, kullanıcıya sıcaklığın derecesini kontrol etme imkanı da tanıyor.