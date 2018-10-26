  • Android Oreo ve Pie Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi, Android Oreo ve Pie Güncellemesi Alacak Modellerini Açıkladı

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Xiaomi'nin hangi modelleri için Android Pie güncellemesi üzerinde çalıştığı açıklandı. Buna göre Mi 8 serisinde hala güncelleme almayan modeller ve Mi Max 3, yıl sonuna kadar Android Pie'a yükseltilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android güncelleme takvimini güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte 2018’in son çeyreğinde Android Oreo ve Android Pie güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar da belli olmuş oldu.
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Xiaomi, piyasadaki mevcut cihazlarının neredeyse tamamına Android Oreo güncellemesini zaten yayınlamış durumda. Bu nedenle Android Oreo güncellemesi alacak cihazlar Redmi 5, 5A, 5 Plus ve Mi 5X ile sınırlı olacak. Mi 5s Plus’ın güncellemesi ise ileri tarihe alındı.

Bununla birlikte Mi Mix 2S, Mi 8 ve Mi 8 Explorer modelleri zaten Google mobil işletim sisteminin son sürümüne yükseltilmiş durumda. Ayrıca Mi 8 serisinin geri kalanı ve Mi Max 3 de yılın sonuna kadar Android Pie sürümü ile tanışmış olacak.
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Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre iki Android sürüm yükseltmesi alan ve kısa zaman önce güncellenen Xiaomi modelleri, Android Pie güncellemesinden mahrum kalacaklar. Fakat şirket, tam olarak hangi modellerin güncelleme almayacağını henüz açıklamadı.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/xiaomi_updates_its_rollout_schedule_of_android_pie_and_oreo_for_q4_2018-news-33912.php
Etiketler: xiaomi
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