Xiaomi markasını çoğunlukla telefon sektöründe duysak da aslında firmanın birçok farklı türde ürünü var. Bunlardan biri olan Youpin, arabanızın içerisinde ferah bir hava koklamanıza olanak tanıyor.

Xiaomi, farklı sektörlerde geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Şimdilerde teknoloji devi firmanın tanıttığı yeri ürün olan Youpin’i aracınızın havalandırma deliğine monte ederek, yolculuğunuz süresince içinizi ferahlatabilirsiniz. Temelde araba spreyi olarak adlandırılan ürün, Xiaomi ekosistemi tarafından denetlenmiştir.

Shanghai Shuo Mi Technology Co Ltd adlı Xiaomi'nin ekolojik zincirinin parçası olan şirketlerinden biri tarafından üretilen sprey cihazı, hamile kadınlar ve bebekler dahil herkes için gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Herhangi bir alkol veya katkı maddesinin kullanılmadığını belirten Xiaomi, sizlere kokunun düzeyini kontrol etme olanağı da sağlıyor.

Yaklaşık olarak işaret parmağınızın uzunluğunda olduğu gözlenen sprey cihazını, sahip olduğu kanca sayesinde aracınızın havalandırma bölgesine kolay bir şekilde takabilirsiniz. Bunlara ek olarak, Youpin’in ön bölümünde bulunan ve kaydırmalı olduğu belirtilen yapı da kokunun seviyesini ve yoğunluğunu ayarlamanıza yarıyor.

Şu an için 3 farklı türde koku çeşidine sahip olan sprey cihazı; limon, portakal ve zeytin kokularını kullanıcılarına sunuyor. Siyah ve gümüş renkleri bulunan Xiaomi sprey cihazının fiyatı ise 59 Yuan, yani yaklaşık olarak 8 dolar.