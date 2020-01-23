Xiaomi, Avrupa'daki Telefon Satışlarını İkiye Katladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Batı Avrupa'nın dördüncü en çok satan akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı. Şirketin pazar payının, yıldan yıla yüzde 90 gibi etkileyici bir büyüme kaydettiği bildirildi.

Xiaomi, 2019’un üçüncü çeyreğinde 10 milyar dolar gelir elde ettiğini daha önce açıklamıştı. Ancak asıl önemli nokta bu gelirin yarısının Çin dışından elde edilmiş olması. Bu da Pekin merkezli teknoloji devinin, yalnızca anavatanı veya Hindistan’da değil, Avrupa ve Amerika gibi pazarlarda da ne kadar aktif olduğunu gösteriyor.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Xiaomi International’ın Başkanı Shou Zi Chew, Batı Avrupa'nın dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi olduklarını söyledi. Şirketin pazar payının yıldan yıla yüzde 90 gibi etkileyici bir büyüme gösterdiğini belirten Chew, 2020 yılında 10’dan fazla 5G’li akıllı telefon piyasaya sürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Xiaomi, Çin'de düşen performansını Avrupa'da telafi ediyor

Yerel pazarda giderek kızışan rekabetin etkisiyle beşinci sıraya kadar gerileyen Xiaomi, gözünü denizaşırı ülkelere dikmiş durumda. Çin’deki akıllı telefon satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 oranında düşüş yaşayan şirket, buna rağmen uluslararası arenada muazzam bir başarı gösteriyor. Xiaomi, Huawei’in uluslararası pazarlarda yaşadığı yasal sorunları fırsata çevirerek, özellikle Avrupa’daki etki alanını daha da artırmayı hedefliyor.

Xiaomi, son yıllarda akıllı telefonları ile öne çıkan bir marka olsa da, aslında pek çok elektronik ürüne ev sahipliği yapıyor. Çinli şirket, scooter da dahil olmak üzere evinizde ve dışarıda kullanabildiğiniz birçok cihaz geliştiriyor. Hatta Chew’e göre Xiaomi scooterları, Batı Avrupa'daki pazarın yüzde 17'sini oluşturuyor.