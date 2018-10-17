Xiaomi Black Shark 2'nin Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

RGB aydınlatması ve karizmatik duruşuyla şimdiden ilgi çeken Black Shark 2'nin Geekbench puanları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin resmi web sitesi aracılığı ile duyuruluş tarihine yaklaştığımızı öğrendiğimiz Xiaomi Black Shark 2'nin Geekbench puanları ortaya çıktı. Buna göre telefonun Geekbench puanı, küçük kardeşi Black Shark'tan biraz daha iyi görünüyor.

Cihazın daha önce sızdırılan özellikleri ile Geekbench değerlerinin örtüştüğünü görüyoruz. Eğer Black Shark 2 piyasaya çıktığında tam olarak bu puana sahip olursa, Geekbench'in listesinde kendisine abisinin bir üstünde yer bulacak.

Henüz resmi tanıtım tarihi ortaya çıkmasa da Black Shark 2, 25 Ekim'de Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtılacağı etkinlikte kendisine yer bulabilir. Aksi taktirde en geç kasım ayının ilk haftasında telefonun resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz.