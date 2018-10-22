Xiaomi Black Shark 2 İçin Düşünülen Bir Garip İsim: "Helo"

Geçtiğimiz günlerde Geekbench skorlarını paylaştığımız telefonun oldukça garip bir isme sahip olma olasılığı var.

Çin dışında hiçbir ülkede satışa çıkmamasıyla kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan Xiaomi Black Shark, yeni dönemde yeni bir telefonla karşımıza çıkacak. Özellikle RGB aydınlatmasıyla oyuncuların ilgisini şimdiden üzerine çeken telefon için düşünülen isim oldukça ilginç: Xiaomi Black Shark Helo.

Xiaomi'nin böyle bir ismi seçmesi üzerine bir sürü teori üretilebilir ancak akla ilk gelen telefonun global piyasaya açılacağı ve bu yüzden bir 'devam telefonu' imajı vermek istememesi üzerine. Sizlerle paylaştığımız Geekbench puanları da ilk telefonla hemen hemen aynıydı.

Sıvı soğutma sistemi, 5.99 inç ekran ve RGB aydınlatması ile şimdiden umut vadeden telefonun 4000 mAh batarya ile uzun soluklu bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. Ancak, akıllara Memati'nin İngilizce konuşma sahnesini anımsatan bu isim gerçek olacak mı; en büyük merak konusu bu.