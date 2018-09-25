Xiaomi Black Shark 2'nin İlk Görselleri Ortaya Çıktı

Oyun odaklı telefon denince akla ilk gelen modellerden biri olan Xiaomi Black Shark'ın ikinci nesil modeli Black Shark 2, TENAA'da fotoğrafı ve bazı özellikleri ile ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürdüğü Black Shark modeli ile Razer Phone’a alternatif güçlü bir akıllı telefonu mobil oyuncuların beğenisine sunmuştu. Fakat TENAA belgelerine göre Xiaomi, oyun telefonu konusunda sessiz kalmamayı tercih ederek Black Shark 2 üzerinde çalışmaya başladı bile.

TENAA sızıntısı ne yazık ki cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi sunmuyor. Yine de cihazın tasarımı, ekran boyutu ve batarya kapasitesi hakkında bazı bilgiler içeriyor. Sızdırılan görsele göre Xiaomi Black Shark 2, ilk nesil Black Shark ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Fark olarak ise kameralar dikey olarak hizalanacak ve parmak izi tarayıcı arkaya taşınacak.

Cihazın ekran boyutu 5.99 inç olacak. Bu da Xiaomi’nin ikinci nesil Black Shark’ta olası bir ekran genişletmesi gerçekleştirmeyeceği anlamına geliyor. Black Shark 2, 4000 mAh bataryaya sahip olacak. Bu kapasite, bir amiral gemisi için oldukça iyi olsa da oyun odaklı bir telefon için ortalama bir değer olduğu söylenebilir.

Sızdırılan akıllı telefonun Xiaomi Black Shark 2’den ziyade birinci nesil Black Shark’ın uygun fiyatlı bir versiyonu olabileceğine dair bazı söylentiler de bulunuyor. Cihazla ilgili sızıntılar önümüzdeki günlerde artacaktır. O zaman Xiaomi’nin oyuncular için ne hazırladığını daha iyi anlayabiliriz.