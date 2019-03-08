Xiaomi, Black Shark 2'nin Lansman Tarihini Duyurdu

Performansıyla mobil oyuncuları ihya edecek olan Xiaomi Black Shark 2'nin lansman tarihi resmen açıklandı.

Xiaomi’nin oyuncu telefonu markası olan Black Shark, şirketin resmi Weibo hesabı üzerinden bir poster yayınladı. Yayınlanan postere göre Xiaomi’nin yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 2, 18 Mart’ta düzenlenecek resmi lansman etkinliği ile birlikte mobil oyuncuların beğenisine sunulacak.

Xiaomi Black Shark 2 ile ilgili elimizde oldukça etkileyici bilgiler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, şirketin resmi olarak açıkladığı Liquid Cool 3.0 ısı yönetim sistemi. Bu sistem sayesinde Black Shark 2, mobil oyun dünyasının en gelişmiş oyunlarını çalıştırırken dahi minimum seviyede ısınıp maksimum seviyede performans gösterecek.

Ayrıca sızdırılan AnTuTu skoruna göre Black Shark 2, Snapdragon 855 işlemciye, Adreno 640 GPU’ya, 8 GB RAM’e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Black Shark 2’nin AnTuTu puanı ise 359.973. Bu da cihazın amiral gemilerinin aşağısında kalmayan bir performans göstereceği anlamına geliyor.