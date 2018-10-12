Xiaomi Black Shark 2'nin RGB Aydınlatması Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark'ın yeni modeli çok yakında geliyor. Bugün de cihazın RGB aydınlatması açığa çıktı.

Bu yılın başlarında Xiaomi, Razer Phone'a uygun fiyatlı bir alternatif olarak Black Shark'ı piyasaya sürmüştü. Cihazın tanıtımının üstünden uzun bir süre geçti ve Xiaomi'nin Black Shark'ı tüm dünyaya duyurmaya hazırlandığı da kesinleşti. Tüm bunlar olurken, Black Shark 2'nin ayak sesleri de gelmeye başladı.

Birkaç hafta önce TENAA listelemelerinde ortaya çıkan Xiaomi Black Shark 2'nin bu sefer de kısa bir videosu yayınlandı. RGB aydınlatmalarıyla Razer'ın Chroma adını verdiği aydınlatmayı hatırlatan Black Shark 2, 'ışıklı mışıklı' telefon arayanlar için mükemmel bir seçim olacak gibi görünüyor.

YouTube'da paylaşılan bu videoya göre Black Shark 2, yan çerçevelerinde şerit şeklinde 2 adet RGB aydınlatmaya sahip. Ayrıca arka tarafta bulunan Black Shark logosunun da sahip olduğu bu aydınlatma, oldukça şık görünüyor. Cihazın çift arka kamera ve bir de parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapan arka paneli, birinci nesil Black Shark'tan önemli farklarla ayrışıyor.

Cihazın TENAA listelemelerinde ortaya çıkan özellikleri arasında 5.99 inçlik DCI-P3 renk gamutuna sahip 120 Hz ekran, Snapdragon 845 mobil platformu ve sıvı soğutma gibi oyunculara yönelik özellikler yer alıyor. Ayrıca 4000 mAh bataryaya ek olarak 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen cihaz, Razer Phone 2'nin en sağlam rakiplerinden biri olacak.