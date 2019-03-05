Black Shark 3'ün Liquid Cooling 3.0 ile Geleceği Onaylandı

Xiaomi'nin bir sonraki akıllı telefonu olacak Black Shark 3'ün Liquid Cooling 3.0 sıvı soğutma teknolojisine sahip olacağı onaylandı.

Mobil oyun dünyası son bir yıl içinde çok ciddi gelişme kaydetti. Öyle ki; bazı mobil oyuncuların akıllı telefon kullanıcılarına sundukları deneyimler, PC ve konsol oyunlarının üzerine çıkmış durumda. Ancak akıllı telefonlar yapıları gereği kompakt cihazlar olduğundan ‘güçlü’ denebilecek oyunlar, akıllı telefonların fazlasıyla ısınmasına neden oluyor.

Akıllı telefon endüstrisinde sıvı soğutma teknolojisinin öncülerinden olan Black Shark, Xiaomi bünyesine katılmasıyla birlikte Çinli teknoloji şirketinin oyun odaklı akıllı telefon markası haline geldi. Weibo üzerinden açıklamalarda bulunan Black Shark CEO’su Wu Shimin, yakında Liquid Cooling 3.0 teknolojisini tanıtacaklarını söyledi.

Shimin’in açıklamasına göre Liquid Cooling 3.0, şirketin bir sonraki teknoloji konferansında tanıtılacak. Kule tipi sıvı soğutma sistemine sahip olacak Liquid Cooling 3.0, ilk kez Xiaomi’nin üçüncü nesil oyun telefonu olacak Black Shark Skywalker’da karşımıza çıkacak. Fakat Shimin, Black Shark Skywalker’ın ne zaman tanıtılacağını söylemedi.