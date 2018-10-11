Xiaomi Black Shark Global Olarak Satışa Sunulacak

Xiaomi'nin mobil oyun dünyasına attığı ilk adım niteliğini taşıyan Black Shark, uzun süren bekleyişin ardından nihayet Çin sınırlarının dışında da satışa çıkıyor.

Xiaomi'nin ilk oyuncu telefonu Black Shark, sadece Çin'de satışa sunulmasına rağmen önemli başarılara imza attı. Xiaomi'nin bu oyun canavarının yeni versiyonunun yolda olduğuyla ilgili dedikodular devam ederken, cihazın global pazarda satışa çıkacağı ortaya çıktı.

Black Shark'ın global internet sitesinde yer alan yeni başlangıç sayfası, cihazın yakın zamanda dünyaya açılacağını bizlere göstermiş oldu. Cihazın hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi bilgilerin henüz paylaşılmadığı siteye e-posta adresinizi bırakarak cihaz satışa çıktığı zaman haberdar olmak mümkün.

Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Black Shark'ın global pazarda satışa sunulmasının oldukça geciktiğini söyleyebiliriz. Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone gibi güçlü rakiplerin yanında Black Shark'ın ne kadar tercih ediliyor olacağını hep beraber göreceğiz. Cihazın fiyatlandırması hakkında ise henüz bir bilgi bulunmasa da Çin fiyatının biraz üstünde olacağı tahminler arasında.