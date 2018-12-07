Bu Hafta Sonu Xiaomi Telefon Alana Mi Band 3 Hediye

Çinli dev Xiaomi’nin Türkiye’deki ilk mağazası olan Vadi İstanbul’daki Mi Store, 7-8-9 Aralık tarihlerinde; Mi Max 3, Black Shark, Mi 8 modellerinden birisini satın alana akıllı bileklik Mi Band 3’ü ücretsiz olarak verecek. Bu üç cihaza da yakından bakıyor, kampanyanın detaylarına değiniyoruz.

Düşük fiyatla yüksek performanslı cihazlara ulaşmak isteyenlerin en önemli tercihleri arasında yer alan Xiaomi, Evofone distribütörlüğünde girdiği Türkiye pazarındaki ilk fiziksel mağazasını, geçtiğimiz aylarda Vadi İstanbul AVM’ye açmıştı. Firmanın yetkili mağazası olan Mi Store’dan bu hafta sonu telefon alırsanız Mi Band 3 yanında ücretsiz olarak geliyor.

Orta seviye rekabetinin en dikkat çeken telefonlarından Mi Max 3, oyuncu telefonu Black Shark ve amiral gemisi Mi 8 modellerini kapsayan kampanya, sadece mağazadan gerçekleştirilen fiziksel alışverişlerde geçerli olacak. Şimdi gelin daha önce Webtekno YouTube kanalında yayınladığımız inceleme videolarıyla ve elimizdeki bilgiler eşliğinde, bu 3 cihaza ve Mi Band 3’e birlikte bakalım.

Xiaomi Mi Max 3:

Orta seviyeli bütçe cihazı arayanlar için oldukça uygun bir seçenek haline gelen Xiaomi Mi Max 3, yüksek ekran gövde oranıyla, tasarım konusunda trendleri yakından takip ediyor. Cihazın teknik özellikleri şu şekilde:

6.9 inç Full HD (2160 x 1080 piksel), 18:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranıyla IPS 2.5D kavisli cam ekran

Adreno 509 GPU destekli 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 636 14nm işlemci yongası

Versiyon 1: 64GB depolama alanına sahip 4GB LPDDR4x RAM,

Versiyon 2: 128 GB depolama alanına sahip 6GB LPDDR4x RAM

Android 8.1 (Oreo) tabanlı MIUI

Hibrid Çift SIM (nano / nano + microSD çekmecesi)

Çift Arka Kamera: Sony IMX363 sensör, 1.4µm piksel boyutu, f/1.9 diyafram açıklığı, LED flaşı ile 5MP ikincil arka kamera ve 12MP ana sensör

Ön Kamera: Yumuşak LED flaş, 1,12μm piksel boyutu, f/2.0 diyafram açıklığı ile 8MP ön kamera

Parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

3.5mm kulaklık girişi

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Boyutlar: 176.15 × 87.4 × 7.99mm; Ağırlık: 221g

5500mAh batarya

Fiyat: 2599 TL

Xiaomi Black Shark:

Mobil oyun tutkunları için tasarlanan Black Shark, son yılların en başarılı yüksek performans cihazlarından birisi. Aşağıda, kendine has konsoluyla denediğimiz inceleme videosu da var. Tüm teknik özelliklere video içeriğinde ulaşabilirsiniz:

Xiaomi Mi 8:

Geçtiğimiz yaz aylarının başında piyasaya sürülen Mi 8, şu an satışta olan en iddialı akıllı telefonlardan. Aşağıda tüm teknik detaylarına ulaşabileceğiniz inceleme videomuz da var:

Bu arada, Xaomi’nin Türkiye’deki ikinci resmi mağazası, Aralık ayının son haftasında Forum İstanbul’da açılıyor. Firmanın ilerleyen günlerde düzenleyeceği yılbaşı ve mağaza açılışına özel kampanyalarından haberdar olmak için, buradan ulaşabileceğiniz resmi Instagram hesabını takip edebilirsiniz.