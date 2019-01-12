Xiaomi, Bumblebee Tasarımlı Yeni Sırt Çantasını Tanıttı

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Birbirinden farklı ürünleriyle herkesi şaşırtmaya devam eden Xiaomi, şimdi de Hasbro ortaklığıyla geliştirilen Bumblebee çantasını tanıttı.

Transformers serisinin sahibi Hasbro ile 2016 yılından beri ortak çalışmalar yürüten Xiaomi, Bumblebee tasarımına sahip yeni bilgisayar çantası Mi Bumblebee'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Xiaomi'nin yeni Bumblebee çantası, sunduğu tasarımının haricinde oldukça iyi bir koruma da vadediyor. Çift katmanlı sert plastik bir yapıya sahip çanta, 16L kapasitesiyle yeterli bir alan sunuyor.

53x35x16 cm boyutlarındaki çanta, sert görünen tasarımındaki ufak detaylarla da oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. Çantanın arka tarafında gizli bir fermuarlı bölme yer alırken, omuz askılarında ise konfor amaçlı pamuklu bir malzeme yer alıyor. Xiaomi çantalarından görmeye alışkın olduğumuz bir bavul askısına da sahip olan çanta, iç tarafında ise bilgisayarınızı korumak amacıyla kaşmirden yapılmış bir bölmeye sahip.
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15.6 inç'e kadar bilgisayarınızı ve sahip olduğu birçok saklama alanıyla diğer eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilecek olan Xiaomi Bumblebee, sarı ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Çantanın fiyatı ise 539 yuan, yani 79 dolar olarak belirlenmiş durumda.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2019/01/12/xiaomi-launches-the-mi-bumblebee-computer-backpack-shaped-like-a-bumblebee/
Etiketler: xiaomi, çanta, bumblebee
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