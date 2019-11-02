Xiaomi CC9 Pro, Yüksek Ses Kalitesi Sertifikası Aldı

Xiaomi, Çin’de yeni amiral gemisi CC9 Pro’yu 5 Kasım’da piyasaya sürecek. Firmanın resmi Weibo hesabından cihaza ait yeni bir teknoloji duyuruldu.

5 Kasım’da Xiaomi, Çin pazarındaki yeni amiral gemisi CC9 Pro’yu tanıtacak. Telefon hakkındaki önemli detayların büyük kısmı piyasaya açık olsa da küçük detaylar yeni yeni belli oluyor. Bunlardan biri de cihazın ses teknolojisine ait sertifika oldu.

Yeni Xiaomi CC9 Pro’da yer alan ses teknolojisi için HI-RES AUDIO sertifikasyonunu aldı. Bu sertifika, cihazın ses çıkış kalitesinin CD’lerin ses çıkış kalitesini dahi aştığı anlamına geliyor.

Telefonda ayrıca 1CC büyük ses çemberi bulunuyor. Bu da ses çıkışını bir önceki jenerasyona kıyasla iki katına çıkartıyor. Böylece Xiaomi hem daha yüksek kaliteli hem de daha yüksek seviyeli bir ses çıkışı elde etmiş oluyor.

Bu ses standardı Sony tarafından tasarlanmış, JAS (Japon Ses Derneği) ve CEA (Tüketici Elektroniği Derneği) tarafından geliştirilmiş bir ses standardıdır. Bu standart ise 44,1 kHz’ten daha yüksek ve 16 bitten daha derin ses örnekleri için kullanılıyor.

Yeni cihazın özellikleri Snapdragon 730G işletim yongasını kullanıyor. Snapdragon 855 ile benzer bir mimariye sahip bu işlemci, bir önceki versiyonuna kıyasla %35 daha performanslı çalışıyor. Cihazın grafik işlemcisi ise %25 artış gösterirken yapay zeka performansı iki katına çıkıyor.