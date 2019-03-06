Xiaomi CEO’su: Telefonlarımız Gelecekte Daha Pahalı Olacak

Son birkaç yılda akıllı telefon pazarını adeta fetheden Çinli Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, firmanın gelecek planları hakkında konuştu. Bu zamana kadar yüksek performansı uygun fiyatlara sunan Xiaomi, anlaşılan o ki yakında fiyatlarını da dev rakiplerine göre ayarlayacak.

Bundan 10 yıl önce bırakın akıllı telefonları, herhangi bir tüketici elektroniği dalında esamesi bile okunmayan Xiaomi, artık Apple ve Samsung gibi devler için çok ciddi bir tehdit haline geldi. Bir yanda rekabet kızışırken, tüketiciler yıllardır Xiaomi gibi firmalar sayesinde teknolojiyi daha ucuza satın alma fırsatı yakaladılar.

Ortalama fiyatlar sürekli yükselse de alternatif üreticiler bu fiyatları oldukça geriden takip etme geleneğine sahip oldular. Artık bir alternatif üretici olduğu konusu tartışmalı olan Xiaomi ise rekabette zirveye oynamak, kârını arttırmak için yeni planlar yapıyor.

Tech Node’un haberine göre Xiaomi CEO’su Lei Jun, akıllı telefon fiyatlarının gelecekte daha yukarıda olacağını söylüyor. Jun, bu zamana kadarki düşük fiyatlandırma politikasının arkasında, ucuz donanımların kullandıkları gerçeğinin yattığını söylüyor. Jun, “Açıkçası, telefonlarımızı 2000 yuan ve altında fiyatlandırma itibarından kurtulup; daha fazla yatırım yapıp, daha kaliteli ürünler sunacağız” açıklamasında bulunuyor.

Yatırımın artması, birim maliyetlerin artması demek. Bu da Xiaomi cihazlarının önümüzdeki yıllarda gerçekten de daha yüksek fiyatlara sunulması anlamına geliyor. Firmanın 2000 yuan (vergiler hariç yaklaşık 1600 TL) altı fiyatlandırma politikasından vazgeçmesi bu şekilde mümkün görünüyor.

“Gelecekte telefonlarımız daha pahalı olacak. Çok değil, biraz daha pahalı olacak”

Xiaomi’nin Çin’de ve dolaylı olarak, pazardan pazara değişiklik gösterse de 2000 yuanlık maksimum fiyat barajını 3000 yuana çekeceği söyleniyor. Bu da fiyatlarda olası bir %50’lik artışı gündeme getiriyor. Bu artışın Çin dışındaki pazarlarda uygulanma ihtimali de oldukça yüksek.

Bu beklentiyi satışta olan mevcut telefonlara ilişkin bir zam haberi ile karıştırmamak gerek. Zira Xiaomi’nin yeni fiyat politikası, önümüzdeki dönemde göreceğimiz amiral gemilerinde uygulanacak.

Bakalım Xiaomi, “ucuzcu” imajından kurtulup devlerin arasına girmeyi başaracak mı?