Xiaomi'nin Çift Ekranlı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin haziran ayında yaptığı bir patent başvurusu bugün onaylandı. Onaylanan patentte yer alan cihazda çift ekrana sahip bir telefon görüldü.

Bugün satışa çıkan ve bir dakikada tükenen Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlarının üreticisi Xiaomi, bu kez yeni bir patentiyle karşımıza çıktı. Çin Patent Ofisi’nde keşfedilen patent, Xiaomi’nin bir akıllı telefonu yalnızca ekrandan yapma fikrini yeniden önümüze sundu.

Ortaya çıkan yeni patentte yer alan görsellerde iki ekrana sahip bir akıllı telefon gözüküyor. Haziran ayında başvurusu yapılan patent bugün onay aldı ve biz de böylece patente bir bakış atabildik. Patentte yer alan cihaz, arkasında ve önünde olmak üzere iki ayrı ekrana ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi'nin çift ekranlı telefon patenti:

Xiaomi’nin patentindeki görsellere bakacak olursak bu cihazın kenarlarının oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazda bulunacak ses kontrol ve güç tuşları, cihazın sağında görülürken sol kısımda ne olduğunu bilmediğimiz bir tuş daha kendini gösteriyor.

Görsellerde de görebileceğiniz üzere Xiaomi’nin patentinde yer alan bu akıllı telefonda herhangi bir ön kamera bulunmuyor zira telefon iki ekrana sahip olduğundan kameranın bulunduğu taraftaki ekran, ön kamerayla yapmak istediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayabiliyor.

Cihazın arka kısmında kamera olunca ekrana o kadar da yer kalmaz diye düşünüyor olabilirsiniz ancak patentte de görebileceğiniz üzere Xiaomi bunun üstesinden gelmeyi başarmış. Patentte yer alan cihazın arka kısmının büyük bölümü telefonun da arayüzünü görebildiğimiz ekrandan oluşuyor.

Xiaomi’nin bu patentinde yer alan cihazı gerçek hayatta görebilecek miyiz, o kısım oldukça belirsiz zira patentlerde gördüğümüz teknolojiler bazen yalnızca kağıt üzerinde kalabiliyor fakat Xiaomi’nin patentinde gördüğümüz çift ekranlı telefonun benzerini Nubia Z20 ile Nubia firması gerçekleştirmişti. Dolayısıyla Xiaomi de böyle bir cihazı piyasaya sürebilir.