Xiaomi, Çok Yakında 48 MP Kameraya Sahip Telefonunu Tanıtacak

Akıllı telefon piyasasında son dönemin yükselen yıldızı Xiaomi, ocak ayında kamera performansıyla öne çıkacak olan bir modelle geliyor.

Bu yılın başlarında Xiaomi, kendi içinde bir kamera bölümü oluşturdu ve yüksek kalitede görsel taahhüdü verdi. Şirketin kurucusu ve başkanı olan Lin Bin, bir ‘fotoğraf canavarının’ geleceğine dair tüyolar verfi ve bunu büyük bir alçak gönüllülükle yaptı.

Bin, Ocak ayında gelecek olan Xiaomi telefonuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve 48MP Kamera etiketi dikkatlerden kaçmadı. Bin, birkaç hafta telefonu kullandı ve ‘fena değil’ şeklinde yorumladı. Çok yüksek çözünürlüğe sahip sensörlerin olmasının çok övünülecek bir şey olmadığını tahmin ediyoruz. Nokia 808 PureView 41 MP’lik bir sensöre sahipti. Son Huawei Mate 20 Pro ise 40 MP’lik bir sensöre sapti.

Temmuz ayında duyurulan Sony IMX586'de 48MP dörtlü Bayer sensörleri vardı. Bir diğer seçenek olan Samsung Bright GM1 ise 48 MP sensör ve 0.8 mikrometre piksele sahipti.

Bu tarz sensörler piksel toplayarak görselin kalitesini artırıyor ve daha fazla dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Ancak Huawei’nin Mate 20 Pro modelinde, adete ‘adanmış’ bir telefoto özelliği var. Xiaomi’nin, Huawei’nin yolundan mı gideceği yoksa Google’ın izini mi takip edeceğini görmek ilginç olacak.