Xiaomi'nin Comet İsimli Yeni Telefonu Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni bir telefon ortaya çıktı. Sahip olduğu IP68 sertifikası ile suya ve toze karşı dayanıklılığı ön planda tutacak olan bu telefon, donanım özellikleri açısından orta-üst seviye bir telefon gibi görünüyor. Telefonun genel tasarımının Black Shark serisi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, uzunca bir süredir akıllı telefon sektörünün en popüler markalarından bir tanesi. Karşımıza daha çok amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarla çıkan şirket, kısa bir süre sonra ise dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan bir telefonla tüketicileri etkilemeye çalışacak gibi görünüyor. Çünkü yaşanan bir sızıntı, Xiaomi'nin yüksek dayanıklılığa sahip olan telefonunu ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yüksek dayanıklılıktaki telefonu "Comet" olarak kodlanmış ve IP68 ile su ve toz dayanıklılığına sahip. Ayrıca şirket, dayanıklılık odaklı akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisini tercih etmiş ve bu işlemciyi 4 GB RAM, 64 GB de depolama alanı ile destekliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonu böyle görünecek

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı dayanıklı telefonu ele geçiren kişi, bu akıllı telefonun 2.900 mAh kapasiteli bir bataryasının olduğunu söylüyor. Ayrıca bu telefonda 12 MP çözünürlük sunan birinci kameraya ek olarak 2 MP çözünürlük sunacak ikinci kamera bulunacağı da ifade ediliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonu, şirketin oyuncular için geliştirmiş olduğu Black Shark serisine fazlasıyla benzer bir tasarıma sahip. Bazı teknik eleştirmenler, bu akıllı telefonun Black Shark serisindeki yeni bir bütçe dostu oyun telefonu olabileceğini söylüyorlar. Ancak telefonun işlemci ve RAM'i göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu cihazın bir oyuncu telefonu olma ihtimali düşük gibi görünüyor. Elbette son söz, Xiaomi tarafından söylenecek.