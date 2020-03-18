Xiaomi, 3D Görüntü Eşleme Teknolojilerine Yatırım Yapıyor

Xiaomi yeni nesil kamera teknolojileri için 3 boyutlu görüntü eşleme teknolojisine sahip kamera donanımları üzerinde çalışan DEEPerceptron isimli bir şirkete yatırım yapmaya başladı. Xiaomi, bu yatırımla yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını de resmen duyurmuş oldu.

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi. Şirket bir süredir, piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve uygun fiyatlı telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarırken amiral gemisi telefonlarında kullandığı kamera donanımlarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Xiaomi şimdi, ilerleyen yıllarda geliştireceği kamera teknolojileri için bir şirkete büyük bir yatırım yaptı.

Xiaomi, 2017 yılında Xiaomi Changjiang Endüstriyel Yatırım Fonu'nu kurdu. Bu fon, şirketin geliştirmek istediği teknolojileri hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da onlarca farklı şirkete yatırım yaptı.Hatta Xiaomi, kısa bir süre önce hızlı şarj yongaları geliştiren Hypower Microelectronics'e de yatırım yapmıştı. Şirket şimdi de "DEEPerceptron" isimli bir şirketin yüzde 19.05'lik hissesini satın alarak yeni teknolojileri için ciddi bir yatırım yapmış oldu.

Yapay zeka, lens teknolojileri, bilgi teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdüren DEEPerceptron, bunlara ek olarak 3 boyutlu görüntü eşleme destekleyen kamera donanımları üzerinde de çalışıyor. Akıllı telefon sektörünü derinden etkileyebilecek olan bu çalışma alanı, Xiaomi'nin dikkatinden kaçmamış gibi görünüyor.

Görünen o ki Xiaomi, ilerleyen dönemlerde kamera teknolojilerini değiştirecek bir şeyler yapmayı planlıyor ve bu planların içerisinde 3 boyutlu görüntü eşleme teknolojileri de bulunuyor. Şirketin planlarını şu an için çözebilmek mümkün değil ancak Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı şey her ne ise akıllı telefon sektörünü doğrudan etkileyecek ve tüketicilere bambaşka bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.