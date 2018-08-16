Xiaomi, yeni ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün Xiaomi’nin uygun fiyatıyla beğeni toplayan espresso makinesine bir göz atacağız.

Ülkemizde son yılların en hızlı popülerleşen markalarından biri olan Xiaomi, kar marjını düşürerek sattığı uygun fiyatlı ürünlerle herkesin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojiyle ilgili olan ya da tamamen farklı olan yüzlerce ürüne sahip olan Xiaomi, kahve makinesiyle bizleri bir kez daha mutlu ediyor. Xiaomi’nin SCISHARE Kapsül Espresso makinesi 9 farklı fincan seçeneği ile kahve tutkunlarını kendine aşık etmeyi amaçlıyor.

19 barlık pompa basıncına sahip olan makine, bu sayede son derece lezzetli kahvelerin çıkmasını sağlıyor. Ayarlanabilir fincan tepsisi sayesinde hem fincan hem de bardaklarla birlikte kullanılabilen Kapsül espresso kahve makinesi, istenilen durumlarda 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanabiliyor.

İster ofiste isterse de evinizde kullanabileceğiniz Xiaomi SCISHARE Kapsül Espresso kahve makinesi, 40 kahve kapsülü ile birlikte geliyor. Bu kapsüller bittiğinde, pek çok yerden bulacağınız farklı marka kahve kapsülleri ile uyumlu olan makine, bu özelliği sayesinde pek çok farklı türde kahveyi de kullanıcılarına servis edebilir.

580 ml su haznesi bulunan espresso kahve makinesi, son derece portatif boyutu sayesinde ofisinizde ya da evinizin mutfağında fazla yer kaplamadığı gibi şık tasarımı sayesinde güzel bir dekor olarak görülebilir.

Xiaomi SCISHARE Kapsül Espresso Kahve Makinesi Teknik Özellikleri

Güç : 1200W

Giriş voltajı: 220 - 240V 50 Hz

Pompa basıncı: 19 bar

Su haznesi kapasitesi: 580ml

Ağırlık: 5 Kg

Boyut: 340x260x100 mm

Hızlı ve Kolay Kullanım

15 Dakika Otomatik Kapanma

Pek Çok Markanın Kahve Kapsülleri İle Uyumlu

Eğer sizler de kahve tutkunuysanız, ancak kahve makinelerinin çok pahalı olmasından şikayet ediyorsanız Xiaomi’nin bu ürününe bir göz atmak isteyebilirsiniz. Piyasadaki kahve makinelerine göre çok daha uygun fiyatlı satılan kapsül espresso kahve makinesinin Teknostore sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.