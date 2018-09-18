Xiaomi'nin zahmetsizce paspas yapmayı sağlayan kullanışlı ve uzun ömürlü kablosuz paspası, temizlikle aranızı düzeltecek.

Temizlik yapmanın belki de en uğraştırıcı kısımlarından biri paspas yapmak. Ancak eskiden yer bezleriyle silinen zeminleri artık efor sarf etmeden temizleyebiliyoruz. Standart paspaslarla bile uğraştırıcı olan bu aktiviteyi, Xiaomi'nin elektrikli paspasıyla hem çok daha kısa sürede hem de zahmetsizce halletmek artık mümkün.

Xiaomi kablosuz elektirkli paspas, sahip olduğu güçlü motor ve uzun tutma kolu sayesinde oldukça kullanışlı. Ürünü tüm zeminlerde kullanmak mümkün ve zeminlerde oluşan tüm lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik ürün şarj edildikten sonra 100 metrekarelik alanı ortalama 3-4 kez temizlemeye olanak sağlıyor.

Elektrikli paspas, 3 saatte şarj oluyor ve 50 dakikalık kullanım sunuyor. Ağırlığı ise 2.4 kilogram. Zeminin kirlilik durumuna ve türüne göre ayarlayabileceğiniz 3 farklı güç seçeneği olan paspası kutudan çıktıktan sonra kurmak ve kullanmak da son derece kolay.

Kutu İçeriği

1 x Xiaomi Kablosuz Elektrikli Paspas

10 x Tek Kullanımlık Paspas Pedi

1 x Normal Paspas Pedi

1 x Terrier Paspas Pedi

1 x Ölçüm Bardağı

1 x Şarj Adaptörü

Kullanım Klavuzu

Eğer ürün ilgiizi çektiyse buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.