Xiaomi'den Toplam 50 Bin Dolar Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Çinli dev üretici Xiaomi, dört ayrı kategoride ödül dağıtacağı bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmada yer almak için yapmanız gerekenler ise Xiaomi telefon kullanmak ve sadece Xiaomi telefonun kendi fotoğraf düzenleyicisini kullanmak.

Xiaomi, yeni bir fotoğraf yarışması etkinliği başlattı. Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: Bir Xiaomi telefonla fotoğraf çekmek ve Çin Ana Karası dışında bir yerde yaşıyor olmak. Yani bu haberi okuyan hemen herkes yarışmaya katılabilir. Xiaomi, yaş konusunda ise bir kısıtlama belirtmemiş.

Yarışmaya katılmak için Xiaomi'nin etkinlik sayfasına gitmeniz ve bir Xiaomi hesabı edinmeniz gerekiyor. Daha sonra, çektiğiniz fotoğrafları yarışma portföyünüze yüklüyorsunuz. Burada önemli olan şu; sadece altı fotoğrafla yarışmaya katılabiliyorsunuz. Yarışmada toplam dört kategori bulunuyor. Bu kategoriler natural look, piece of the world, dreamscape ve why so serious olarak belirlenmiş. Birincilik ödülü her kategori için on bin dolar. İkinciler ikişer bin, üçüncüler ise beşyüzer dolar ödül kazanacak.

25 Ekim'de başlayan yarışmaya katılım için son tarih 22 Kasım. O tarihe kadar gönderilen ve en az üç like alan fotoğraflar ise Xiaomi'nin jürisi önüne çıkacak. Jüri her kategoriden 25 fotoğraf seçecek. Kazanan fotoğrafların arasında birinciyi seçmek ise Xiaomi'nin takipçilerine kalacak. Eğer ödül beklentiniz varsa, fotoğraf çektiğiniz cihazın faturasını bulmanız faydanıza olabilir, zira ilerleyen aşamalarda isteniyor.