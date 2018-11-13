Agresif fiyat politikaları ile tanınan Xiaomi, hakimi olduğu Hindistan pazarında fiyatları yükseltti. Herkesin aklında aynı soru var: Bu zamlar Türkiye'ye de yansır mı?

Çinli devin bazı ülkelerde fiyat değişikliklerine gitmeyi planladığı öğrenildi. İlk olarak, Hindistan rupisinde yaşanan değer kaybı sebebiyle bu ülkedeki fiyatlarına zam yapan firmanın gelecekte hangi ülkelerde fiyat değişikliği yapacağı bilinmiyor. Şirket, zam kararını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Xiaomi kısa süre önce ülkemizde de faaliyetlerine başlamış ve ilk Mi Store'u İstanbul'da hizmete açmıştı. 500 dolar bandında fiyatlandırılan telefonlarda 5000 TL fiyat etiketi gören tüketiciler, bu durumdan çok da hoşnut olmamışlardı.

Şimdilik Türkiye zamlardan etkilenen ülkeler arasında yer almıyor. Ağustos ayında kurumsal faaliyetlerine başlayan firma, şu anda TL'nin durumundan şikayetçi gibi gözükmüyor. Şirketin kurumsal olarak Türkiye faaliyetlerine başladığı tarihte dolar kuru 6 TL seviyesinin biraz altındaydı, yani yakın zamanda yerel para birimi sebebiyle bir zam yapmaları pek de olası değil. Fakat yine de diğer büyük şirketlerin (Microsoft, Apple vs.) yaptığı zamları göz önünde bulundurursak, olası bir zammın yapılmayacağının da garantisini veremiyoruz.