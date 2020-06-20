Dev şirket Xiaomi, bugün pek çok kullanıcıyı oldukça yakından ilgilendiren kısa süreli bir askıya alma haberiyle gündeme geldi. Şirket Dragon Boat Festival süresince MIUI 12 Beta güncellemelerinin gönderilmeyeceğini söyledi.

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Dragon Boat Festival sırasında tüm MIUI 12 beta güncellemelerinin askıya alınacağını bildirdi. Dragon Boat Festival her yıl yaz gündönümünde gerçekleşen geleneksel bir festival olarak biliniyor ve Çin’de bu gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene de 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek festival için Xiaomi'nin MIUI 12 ile ilgili çalışmalarını 26 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar durdurması bekleniyor. Çinli şirketin normalde akıllı telefonları için haftalık olarak beta güncellemeleri yayınladığı biliniyor.

Dünyanın dört bir yanında birçok Xiaomi akıllı telefon sahibi en son MIUI 12 güncellemesini hevesle bekliyor olsa da Xiaomi Mi 10 ve Redmi Note 8 gibi popüler cihazların arkasındaki isim olarak bilinen şirket, forum kullanıcılarına MIUI 12 beta güncellemelerinin kısa bir süre için askıya alınacağını bildirmiş durumda. Çin’de oldukça önemli bir tarihe sahip olan festival dolayısıyla bu gecikmenin 3 Temmuz 2020 tarihine kadar sürebileceği de şu an için konuşulanlar arasında.

Güncellemeyi bekleyen kullanıcılar bir süre sabredecek:

MIUI 12 sürümünün resmi olarak Nisan 2020'de piyasaya sürüldüğü biliniyor. İlk beta sürümü tarihinin 27 Nisan 2020 olduğu da kayıtlarda. Android 9.0 ya da Android 10 için bir kaplama olarak kullanılabilen güncelleme yayınlandığı ilk günden bu yana kullanıcılardan çok fazla yorum aldı. En son MIUI 12 beta güncellemesi, Xiaomi Mi 9, Mi 10 ve Mi 10 Pro sahipleri tarafından bildirilen bazı çökme sorunlarını düzeltti ve ayrıca AI Watermark ile yeni yeşil, turuncu ve siyah buz filtreleri gibi birkaç kamera özelliği ekledi.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm yeniliklerin yanında gönderilen son betada Xiaomi akıllı telefonlar için en son sürümü alacak şekilde güncellenmiş bir güvenlik yaması da hazır bulunuyordu. Şimdi gözler Xiaomi’ye çevrilmiş durumda. Festival bitiminde gelecek yeni güncellemede bakalım kullanıcıları ne gibi yenilikler karşılayacak?