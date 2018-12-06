Xiaomi, Yapay Zekalı Fotoğraf Algoritması Üzerine Çalışıyor

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, düşük kaliteli fotoğrafların kalitesini geliştirebilecek bir algoritma üzerine çalışıyor. "DeepExposure" adında bir makale yayınlayan Xiaomi, bahsi geçen algoritmanın renk kalitesi ve parlaklığı gibi parametreleri kullanarak fotoğrafları geliştirmek için makine öğrenmesini de kullandığını bildirdi.

Xiaomi'nin yapay zeka araştırmacıları; görüntünün renk, doygunluk, pozlama ve detay gibi parametrelerini koruyarak, daha kaliteli bir görsel oluşturan bir algoritma geliştirmeye odaklanmış durumdalar.

Yayınlanan makalede, "DeepExposure"un parlaklık ve renkleri zenginleştirirken, orijinal görüntüdeki detayları ve stilleri nasıl yeniden yapılandıracağı açıklanıyor. Yapılan bu çalışmayı, daha öncekilerden farklı kılan ise yapay zeka kullanılarak yapılan derin öğrenme ile klasikleşmiş filtreleme yöntemlerini birbirine bağlaması.

"DeepExposure", henüz kullanıma sunulmuş değil fakat yeni nesil Xiaomi telefonlarında görürsek şaşırmamamız gerekiyor. Birçok telefon üreticisinin son dönemde kullandığı yapay zeka için Xiaomi de ayrı bir departman kurmuş durumda.

Şirketin çok önem verdiği yapay zeka konusunda, gelecekte farklı birçok uygulama karşımıza çıkabilir. Günümüzde çoklu lensler ve yazılımsal çözümlemeler popülerliğini hala korurken, gelecekte yapay zeka algoritmaları bu eski yöntemlerin yerini alabilir.