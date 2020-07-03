Xiaomi, MIUI 12 İçin Yeni Bir Kamera Özelliği Hazırlıyor

Xiaomi'nin MIUI 12 için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kullanıcıların kamera deneyimini iyileştirecek bu özellik, Pixel telefonlardaki Top Shot özelliğini andırıyor. Şu an için beta sürümde yer alan ve kullanılamayan bu özelliğin ne zaman hazır olacağı şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, bir süredir MIUI 12 olarak isimlendirdiği yeni mobil arayüzü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bir yandan bu yeni arayüzü tüketicilere ulaştırmak için uğraşırken diğer yandan da MIUI 12'ye yeni özellikler ekleyebilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Şimdiyse Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik gün yüzüne çıktı.

MIUI 12'nin Çin için yayınlanan son beta sürümünde incelemeler yapan geliştiriciler, bu arayüzde önemli bir özelliğin varlığını keşfettiler. Bu özellik, Xiaomi kullanıcılarının kamera deneyimlerini hayli iyileştirecek gibi görünüyor. Dilerseniz hemen Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı bu yeni özelliğin detaylarına yakından bakalım.

ABD merkezli teknoloji Google'ın piyasaya sürdüğü Pixel akıllı telefonlarda "Top Shot" isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, bir kamera modu olarak karşımıza çıkıyor ve aynı pozisyonda birden çok fotoğraf çekimi yapıyor. Bu çekimler sonunda devreye giren yapay zeka, çekilen fotoğraflar arasındaki en iyiyi seçiyor ve kullanıcıya sunuyor. İşte Xiaomi de temelinde Top Shot isimli bu özelliğin bir kopyasını oluşturmaya çalışıyor.

Pixel telefonların Top Shot özelliği pek çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. Çünkü bu modda yapılan fotoğraf çekimlerinde yapay zeka, fotoğrafın öznesinin kameraya baktığı, gülümsediği veya titremenin olmadığı görselleri seçiyor. İşte bu özellik, MIUI 12'yle birlikte Xiaomi kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek gibi görünüyor. Xiaomi,Top Shot benzeri özelliğini "AI Shutter" olarak isimlendiriyor.

MIUI 12'nin kodlarında incelemeler yapan geliştiriciler, bu uygulamanın deklanşör butonuna basılı tutulduğunda devreye girdiğini söylüyorlar. Yani Xiaomi'nin AI Shutter özelliğini kullanmak hayli kolay olacak ve yapay zeka, çekilen en iyi fotoğrafın kullanıcıya sunulmasını sağlayacak.

Xiaomi, MIUI 12 ile Android tabanlı mobil arayüzüne onlarca yeni özellik getirdi. Üstelik bu özelliklerin çok büyük bir bölümü kullanıcılar tarafından benimsendi. Eğer Xiaomi geliştiricileri, AI Shutter özelliği ile de etkileyici bir deneyim sunmayı başarabilirse şirket, MIUI 12 ile tüm müşterilerini etkileyebilecek yeni bir özellik daha sunmuş olacak. Şu an için aktif olarak deneyimlenemeyen bu özelliğin gerçekte neler vadettiği, MIUI 12'nin bir sonraki kararlı sürümünde ortaya çıkabilir.