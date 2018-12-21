Xiaomi Eski Redmi Modellerine MIUI Güncellemelerini Durdurdu

Redmi Note 3 ve Mi 5, son stabil güncellemelerini almak üzere. Xiaomi, bu iki model için desteğini Ocak 2019'dan sonra keseceğini ve bu iki cihazın son sürümlerinin MIUI 10.2 olacağını açıkladı.

Xiaomi, son dönemin fiyat ve performans anlamında kullanıcıların yüzünü güldüren markası konumunda. Çinli telefon üreticisi, 2016 yılında Redmi Note 3 ve Mi 5'i piyasaya sürdüğünde dikkatleri üzerine çekmiş ve bu iki cihaz yüksek oranda popülerite yakalamıştı.

Her iki telefon da oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı hatta Redmi Note 3, kendi segmentinin satış rekorunu kırmıştı. Fakat Xiaomi, bu iki modelin biletini kesmiş gibi görünüyor. Son güncellemeleri MIUI 10.2 olacak olan cihazların güncelleme desteği Ocak ayından sonra olmayacak.

Mi 5 birkaç ay önce MIUI 10'a güncellenmiş fakat Redmi Note 3 henüz bu güncellemeyi almamıştı. Yapılan planlamaya göre iki cihaz da yakın zamanda son güncellemelerini alarak MIUI 10.2 kararlı sürüm ile yoluna devam edecek.

Yapılan bu duyuruyla Redmi Note 3 ve Mi 5, iki yıldan daha kısa güncelleme desteği alan ilk Xiaomi cihazları oldu. Geçmişte Xiaomi'nin 4 yıl bile güncelleme verdiği akıllı telefonlar olmuştu. Xiaomi, kaynaklarını güncelleme bekleyen daha yeni akıllı telefonlar için kullanacaklarını belirtti.

Redmi Note 3, Qualcomm'un Snapdragon 650 çipseti ile 2016 yılında piyasay çıkmış ve bütçe dostu performans telefonu olarak lanse edilmişti. Mi 5 ise Redmi Note 3 kadar yüksek satış rakamlarına ulaşmasa da sağladığı premium kullanıcı deneyimiyle kullanıcılarını memnun etmişti.