Xiaomi, yeni bir oyuncu monitörü duyurdu. 144 Hz tazeleme oranının yanı sıra 2 ms gecikme süresi ile dikkat çeken Xiaomi Fast LCD Monitor, uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Xiaomi'nin yeni monitörleri, 2 Kasım itibarıyla tüketiciyle buluşacak.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi, oyuncu ekipmanları sektöründe de yer edinmeye çalışıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz dönemlerde çeşitli ürünler duyuran şirket, düzenlediği son etkinlikte yeni bir oyuncu monitörü duyurdu. Xiaomi Fast LCD Monitor olarak isimlendirilen bu monitör, benzerlerinden uygun fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin yeni monitörü, 24.5 inç büyüklüğünde. IPS yapıdaki bu monitör, tüketicilere FHD çözünürlük sunuyor. 144 Hz tazeleme oranına sahip olan monitörün gecikme süresi ise 2 ms olarak açıklandı. Monitöre "fast" ismini verilmesini sağlayan şeyse 144 Hz ve 2 ms gecikmenin sunduğu hız. Xiaomi'nin oyuncu monitörü, tasarım açısından da oldukça şık bir yapıya sahip.

Karşınızda Xiaomi Fast LCD Monitor

Xiaomi Fast LCD Monitor'ün parlaklık değeri, 400cd/m2 olarak açıklandı. DCI-P3 renk uzayının yüzde 95'ini, sRGB renk uzayınınsa yüzde 100'ünü kapsayan monitör, Adaptive-Sync isimli akıllı ekran teknolojisi ile de ekran ve ekran kartından gelen kare sayılarını senkron halde tutuyor. Bu sayede yırtılma ya da takılma gibi ekran sorunları yaşanmıyor.

Xiaomi'nin oyuncu monitörü, HDR400 sertifikasına sahip. Ayrıca ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler, monitörün HDR desteği sayesinde en iyi şekilde görüntüleniyor. Kullanıcılar, bu monitörle birlikte 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.2 ve kulaklık giriş portunu kullanabiliyorlar. Bu arada Xiaomi, monitörüyle birlikte sunulan standın hem yükselebildiğini hem de döndürülebildiğini söylüyor. Yani her oyuncu, Xiaomi Fast LCD Monitor'ü kendine göre ayarlayabilecek.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Fast LCD Monitor, an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Ürünün teslimatlarının 2 Kasım'da başlayacağını söyleyen Xiaomi, Fast LCD Monitor'ün fiyatını ise 224 dolar (yaklaşık 1,780 TL + vergiler) olarak açıkladı.