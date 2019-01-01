Xiaomi, 2017’de çıkardığı projektörün ardından, daha uygun fiyatlı özellikler sunan Mi Laser Projector Lite sürümünü duyurmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Haziran 2017’de çıkardığı projektörü ile büyük övgü almıştı. Mi Laser olarak tanıtılan bu projektör, sağlam özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyordu. Projektörün bu başarısı, Xiaomi’yi bu konuda ilerleme konusunda daha da cesaretlendirdi. Yeni gelen bilgilere göre Xiaomi; yarın, yani 2 Ocak 2018’de Mi Laser Projector Lite isimli yeni bir projektör modeli tanıtacak.

Özel bir lansmanla tanıtılması beklenen yeni projektör, Lite sürümü olduğu için bir önceki projektöre göre daha uygun özelliklere sahip olacağı gibi fiyatının da çok daha düşük olması bekleniyor. Xiaomi, Lite sürümüyle özellikleri dışında görüntü bakımından da değişikliğe gitti. İlk modele göre daha dar ve uzun bir çerçeveye sahip olan Mi Laser Projector Lite, renk konusunda da gri ve beyaz tonlarını kullanmayı seçmiş.

Mi Laser Projector Lite’ın spesifik özellikleri şu an için net değil, ancak “Lite” sürümü olması bizlere bazı fikirler veriyor. Ayrıca yayınlanan posterler de projektör ile alakalı bilgiler edinmemizi sağladı. Bu bilgilere göre, cihazın 800 ANSI Lumen’e kadar parlaklığa sahip olması ve 1080p görüntü kalitesini desteklemesi bekleniyor.

Mi Laser Projector Lite, başlı başına ilgi çekici gözükse de ürünün kutusunda gelecek tek şey projektör değil. Ayrıca 2 adet 10W hoparlör de bu paketle birlikte gelecek. Bu hoparlörler Dolby Audio ve DTS ses efektlerini destekleyecek. Xiaomi TV modelleriyle aynı işletim sistemini destekleyen MIUI TV’nin de yer aldığı paketle birlikte küçük ekranlı ekranlardan kurtulup 80 ila 120 inç arasında görüntülerle eğlenceli geceler yaşayabileceksiniz.

Ortaya çıkan bilgilere göre 2199 Yuan’dan satışa sunulacak Mi Laser Projector Lite, ülkemizde vergilerle birlikte ortalama 2000 TL civarında satışa sunulacaktır.