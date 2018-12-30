Birçok alanda adını görebildiğimiz Çinli teknoloji devi Xiaomi, gayrimenkul ve otomotiv gibi alanlarda bulunmayı düşünmediğini söyledi.

Her gün Xiaomi ya da Xiaomi’nin eko-zincir kuruluşları hayal edebileceğiniz her kategoride ürünler çıkarıyorlar. Bu sebepten dolayı Xiaomi’nin gayrimenkul ve otomotiv alanlarına gireceği yönünde söylentiler başladı. Ancak Xiaomi Group IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunun genel müdürü Fan Dian, Xiaomi’nin gayrimenkul ve otomotiv sektöründe bulunmayacak açıklamasında bulundu.

Fan Dian, Lei Jun’un Xiaomi’nin internet konusunda fazlasıyla derinleşmeyi düşündüğünü ve otomotiv ya da gayrimenkul gibi alanlara yönelmeyeceğini söylediğini bildirdi. Lei Jun’un konuşmasındaki en önemli konu ise Xiaomi’nin yapay zekâ ile nesnelerin internetini birleştirip bu konu üzerine çalışacağını söylemesi oldu.

Hatırladığınız gibi bu senenin başlarında Xiaomi Technology kurucusu ve CEO’su Lei Jun, 5’inci Dünya İnternet Konferansı’nda yaptığı açıklamada yapay zekâ ve nesnelerin internetinin Xiaomi piyasasının merkezini oluşturacağını belirtti.

Lei Jun, Xiaomi’nin 5 yıl öncesinde eko-zinciri ortaya koyduğunu özellikle ifade etti. Şu anki amaçlarını da açıklayan Jun, yapay zekâyı standart insan yaşantısıyla daha iyi bir şekilde birleştirmek istediklerini söyledi.