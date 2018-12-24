Teknoloji markası Xiaomi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı kablosuz elektrik süpürgesi ile hem gönülleri fethetti, hem de bütçe dostu olması ile yüzleri güldürdü.

Teknolojinin bu kadar hızla geliştiği, otomobillerin bile sürücüsüz gidebildiği çağımızda, hala temizlik yaparken kablolara takılmak sizce de çok ilkel değil mi? Neyse ki Xiaomi, hem bu soruna çare bulmuş hem de bunu cebinizi yakmadan sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Aslında markanın online olarak satın alınabilecek çok çeşitli elektrikli süpürgeleri mevcut. Örneğin Mi Robot gibi elektrik süpürgeleri akıllı cihaz kategorilerinde yer alıyor ve programlanabilme özelliğine sahip. Xiaomi'nin yeni tanıttığı SWDK kablosuz portatif süpürgenin diğerlerinden farkı ise fiyat olarak oldukça ekonomik olması. Satış fiyatı sadece 36 dolar olan kablosuz süpürgenin özellikleri ise boyutuna göre oldukça iddialı.

Cihazın çekiş kuvveti o kadar fazla ki, dakikada 8000 titreşim yaratabiliyor yani bu kablosuz süpürge, sahip olduğu emiş gücü ile mobilyaların veya herhangi bir yüzeyin derinliklerinde sıkışmış tüm tozu, kiri çekip alabiliyor demek oluyor. Pratik cihaz, sizi tüm bu alerjik durumlara sebebiyet verebilecek tozlardan kurtarırken, aynı zamanda ultraviyole ışınlarını kullanarak, mikropları öldürüyor ve sterilizasyon sağlıyor.