Xiaomi, Hindistan'da Aynı Anda 500 Mağaza Açarak Rekor Kırdı

Xiaomi, Hindistan'da geçen ay 500 Mi mağazasını aynı anda açarak yeni bir rekora imza attı.

Xiaomi, geçen ay Hindistan'da 500 Mi mağazasını aynı anda açarak kırılması zor bir rekora imza attı. Hindistan'da 2019 yılı sonunda 5 bin mağaza hedeflediğini belirten şirket, aynı anda açılan en çok mağaza kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Xiaomi, öncelikli olarak online mağazacılık deneyimi sunsa da, bazı pazarlarda büyümek için çevrimdışı mağazacılığın da ne kadar önemli olduğunun farkında. Şirket, 29 Ekim tarihinde ülke çapında 14 eyalette eş zamanlı olarak 500 Mi Mağazanın açıldığını duyurdu. Apple'ın Amerika'da 198 mağazaya sahip olduğu düşünülürse Xiaomi'nin bu başarısı gerçekten inanılmaz.

Xiaomi Hindistan yönetim direktörü Manu Kumar Jain'e göre şirket, 2019 yılı sonunda 5 bin Mi mağazası hedefine ulaşmak için çalışıyor. Çevrimdışı genişleme stratejisi, özellikle Hindistan'da çevrimiçi bağlantının olmadığı kırsal alanlar sebebiyle büyük bir rekabet alanı haline geldi. Satışları kolaylaştırmanın yanı sıra, bu mağazalar bir markayla aşina olmayan kişilerin de ürünleri kullanmasını sağlıyor.

Xiaomi'nin yanı sıra OnePlus da geçtiğimiz iki yıl boyunca Hindistan'da birçok çevrimdışı mağaza açmıştı. Bütün bu gelişmeler Hindistan'ın büyük firmalar için ne derece büyük bir pazar olduğunu bize gösteriyor. Özellikle çevrimdışı mağazacılık sektörü, ülkede günden güne gelişiyor.