Xiaomi, Hindistan'da Televizyon Fabrikası Açtı

Bu sene Xiaomi, Hindistan'da akıllı televizyon pazarına giriş yapmıştı. Şimdi de Çinli üretici, Hindistan'da televizyon fabrikası kurdu.

Hindistan'da bu sene akıllı televizyon sektörüne adım atan Xiaomi, IDC verilerine göre şu an Hindistan için akıllı televizyon sektörünün bir numarası olarak gözüküyor. Piyasadaki konumunu güçlendirmek ve arzı arttırmak için Xiaomi, Hindistan'da satılan televizyonları üretmek için fabrika açtı.

Xiaomi'nin kurduğu bu yeni televizyon fabrikası Hindistanlı şirket Dixon Technologies ile birlikte çalışıyor. Bu ortaklık piyasalara da yansıdı ve Dixon'un hisseleri yaklaşık %4 oranında değer kazandı. Bu fabrikanın toplam alanı yaklaşık 32 dönüm ve 850 civarında çalışana istihdam sunmakta. Xiaomi bu fabrika için 2019 1. çeyrekte ayda yaklaşık 100.000 birim üretim kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Mi LED TV 4A 32" ve Mi LED TV 4A 43" modelleri ile üretime başlanacak ve önümüzdeki dönemlerde diğer modellerin de bu fabrikada üretilmesi için gerekli çalışmalar da yapılacak.

Bu yeni fabrika, Hindistan hükümetinin şirketleri üretimi kendi ülkesinde yapmasına teşvik eden "Hindistan'da Yap" programının sonuçlarından birisi. Program 2014 yılından beri var ve savunma ve habercilik gibi 25 farklı sektörü de kapsamakta.