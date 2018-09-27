Xiaomi, en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da bir dizi ilginç ürününü tanıttı.

Xiaomi’nin Hindistan’da düzenlenen Xiaomi Akıllı Yaşam ürün lansmanında Çinli firma, Mi Band 3’ün yanı sıra Mi Air Purifier 2S, Mi Home Security Camera 360 ve Mi Luggage’ı da tanıttı.

Mi Air Purifier 2S evinizin dekoruna uyacak şık ve minimal tasarımıyla geliyor. Sıcaklığın dışında havadaki nemi ve ince partikül seviyesini gösteren bir OLED ekrana sahip.

İçerisinde yerleşik olarak çevre ışığı sensörü bulunan cihaz ekran parlaklığını çevreye göre otomatik olarak ayarlıyor. 360 derece silindirik filtre yapısıyla odanın her yerinden hava çekip 21m2 büyüklüğündeki bir odanın havasını yalnızca on dakika içerisinde temizleyebiliyor.

Mi Air Purifier 2S Mi Home App, Google Assistant ya da Amazon Alexa gibi uygulamalarla uzaktan kontrol edilebiliyor. 28 Eylül’den itibaren Hindistan’da satışa çıkacak olan cihazın fiyatı $124 olacak ve Mi Online Store, Flipkart ve Amazon India’dan tedarik edilebilecek.

Xiaomi Mi Home Security Camera 360, evinizin her köşesi için 7/24 koruma sağlıyor. Gece görüşü, akıllı hareket algılama özelliği ve çift taraflı iletişim özelliğiyle gelen cihaz 1080p Full HD video kaydı yapıp oynatabiliyor.

64GB’a kadar SD kart desteği ya da Ağa Bağlı Depolama Cihazı (NAS) seçenekleriyle gelen Mi Home Security Camera 360, 10 Ekim’den itibaren $37 fiyatıyla Mi.com, Flipkart ve Amazon’da satılacak.

Şirketin seyahat kategorisindeki yeni ürünü Xiaomi Mi Luggage, şık ve dayanıklı dizaynıyla karşımıza çıkıyor. Polikarbon bir materyal olan makrolondan yapılan valiz, tüm değerli eşya ve evraklarınızı korumak için Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) onaylı bir şifreli kilit sistemiyle geliyor.

Mi Luggage 20 ve Mi Luggage 24 adıyla iki farklı boyutta satışa sunulacak valizler 10 Ekim itibariyle Amazon, Flipkart ve Mi.com’dan tedarik edilebilecek. Mi Luggage 20, $41 fiyatıyla mavi, gri ve kırmızı renk seçenekleriyle gelirken; Mi Luggage 24, $59 olacak ve yalnızca gri ve mavi renk seçenekleriyle gelecek.