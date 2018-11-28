Çinli Teknoloji Devi Xiaomi, IKEA ile Güçlerini Birleştirdi

1 dk okuma süresi
55
5
2
1
0
Xiaomi, IKEA ile olan ortaklığını resmi olarak açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, İsveçli mobilya firması IKEA ile ortaklığını duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte yalnızca yeni ürünler üretilmeyecek; ayrıca hâlihazırda bulunan IKEA akıllı ev aletleri de Xiaomi ekosistemine uygun hale getirilecek.
İLGİLİ HABER

Xiaomi Akıllı Ev Ürünleri, Google İş Birliğiyle Amerika'da Satışa Çıkıyor

Bundan önce belirli akıllı ev aletleri yapımlarında birlikte çalışan iki şirket, ortaklıklarını resmileştirmiş oldular. Bu hareketle birlikte hayatımızı kolaylaştıracak cihazlar gün yüzüne çıkacak. Xiaomi zaten akıllı ev aletleri ile yakından ilgili olduğu için bu hareket iki firma için de fazlasıyla kârlı olacak gibi görünüyor.
İLGİLİ HABER

Dünyayı Dekore Eden IKEA'dan Çılgın Proje: Yaşanabilir Otonom Evler

Bu ortaklık sonucunda Xiaomi yalnızca kullanıcı ve geliştiricilerin güvenini kazanmakla kalmadı ayrıca ürünlerinin çok daha fazla kişiye ulaşması konusunda da büyük bir adım atmış oldu.

Kaynak : https://www.androidpit.com/xiaomi-ikea-partnership
Etiketler: xiaomi, ikea
55
5
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
55
5
2
1
0