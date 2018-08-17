Xiaomi, Mi 1'in Yeni Versiyonunu Satışa Sunabilir

Yeni bir söylentiye göre Xiaomi, şirketin ilk akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 1'in günümüze uyarlanmış bir versiyonunu yeniden satışa sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, rakiplerine göre nispeten yeni bir şirket olmasına karşın özellikle son birkaç yılda piyasaya sürdüğü ürünler ile kendine dünya çapında ün kazandırdı ve günümüze geldiğimizde dünyanın en çok satan 4. akıllı telefon markası haline gelmiş durumda. Şirket, onu akıllı telefon endüstrisinin zirvesine yaklaştıran yola 7 yıl önce tanıtmış olduğu ilk akıllı telefonu Xiaomi Mi 1 modeli ile başlamıştı.

Ağustos 2011’de tanıtılan Xiaomi Mi 1, Xiaomi henüz yeni bir şirket olduğu için dünya çapında ses getirmedi. Ancak şirket, Mi 1’in lansmanından sadece bir saat sonra 300 bin adet ön sipariş almayı başarmıştı. O dönemde Xiaomi’nin henüz bir yıllık bir şirket olduğunu ve Mi 1’in şirketin ilk akıllı telefonu olduğunu düşünürsek ilk 1 saatte 300 bin ön siparişin muazzam bir sayı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Xiaomi Mi 1 Hangi Özelliklere Sahipti?

Mi 1, Qualcomm’un çift çekirdekli MSM8260 işlemcisinden güç alıyordu. 1GB RAM bulunan cihazın arttırılamaz 4GB dahili depolama alanı bulunuyordu. Cihaz, 4 inç boyutunda 480 x 854 çözünürlüğünde Sharp marka bir TFT ekrana sahipti. Arkada 8MP, önde ise 2MP bir kamera bulunan Mi 1’in 1900 mAh bataryası bulunuyordu. Cihaz, Android 2.3.3 üzerine kurulan ve iOS ile TouchWiz karışımı bir arayüzü bulunan MIUI 4 ile çalışıyordu.

Her şey iyi güzel de şu an neden Xiaomi Mi 1’i anma ihtiyacı hissettik? Çünkü ortaya çıkan bazı söylentilere göre Xiaomi, şirketin 8, Mi serisinin ise 7. yıldönümüne özel olarak Mi 1 modelinin günümüze uyarlanmış bir versiyonunu piyasaya sürmeyi düşünüyor. Xiaomi kanadı, böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca olası bir ‘uyarlama’ modelin hangi özelliklere sahip olacağı da bilinmiyor.