Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobil şarj cihazının patentini aldı. Ortaya atılan iddialara göre bu şarj cihazı sadece Xiaomi’nin elektrikli otomobili ile uyumlu olabilir.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında otomobil üretim fabrikasını resmen kuran Xiaomi, üzerinde çalıştığı elektrikli otomobilin görüntülerini de paylaşmıştı.

Tabii ki bir yandan elektrikli otomobili üzerinde çalışırken bir yandan da elektrikli otomobil şarjı teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, ilk elektrikli otomobil (EV) ev içi şarj sisteminin patentini aldı.

Tesla’ya rakip olabilir (mi?)

Xiaomi’nin aldığı patenti incelediğimizde bu yeni şarj cihazının evler ve şirketlerdeki elektrik şebekelerine uygun olması dikkat çekiyor. Bu da demek oluyor ki şirketin şarj cihazı, Tesla’nın evlerde kullandığı şarj cihazlarına benzer olacak. Ayrıca “akıllı” ve “otomatik” olduğu belirtilen cihazın tıpkı cep telefonlarındaki gibi hızlı şarj ve adaptif şarjı destekleyeceği düşünülüyor.

Genellikle iç devre tasarımıyla ilgili bilgileri paylaşılan şarj cihazının patentinin alındığı Dünya Patent Ofisi tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak patent bilgilerinde şarj girişi hakkında herhangi bir bilgininin olmaması bu EV şarj cihazının sadece Xiaomi’nin elektrikli otomobiline uygun olabileceğini işaret ediyor olabilir.

Durum böyle olursa Tesla ve diğer elektrikli otomobil markalarının kullanıcıları bu şarj cihazından yararlanamayacak. Ancak şimdiden ortaya çıkan bazı bilgilere göre Xiaomi, biri kendi otomobiline özel ve daha hızlı diğeri ise evrensel olan iki adet elektrikli otomobil şarjı tanıtabilir.

Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobil şarjının bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.